بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى السير بوب دادي حاكم عام بابوا غينيا الجديدة الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية، ولبابوا غينيا الجديدة وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور رئيس الولايات المكسيكية المتحدة الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللولايات المكسيكية المتحدة وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة زيمورا كاسترو رئيسة جمهورية هندوراس الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، متمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية ولجمهورية هندوراس وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس أليخاندرو جياماتي رئيس جمهورية غواتيمالا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده. متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية غواتيمالا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



إلى ذلك بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الملك كارل السادس عشر غوستاف ملك مملكة السويد الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الخمسين لتوليه العرش، مشيدا بما حققه البلد الصديق في عهد جلالته من إنجازات حضارية بارزة شملت مختلف الميادين، ومتمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولمملكة السويد وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.