بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى السير بوب دادي حاكم عام بابوا غينيا الجديدة الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.



كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور رئيس الولايات المكسيكية المتحدة الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.



وبعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيسة زيمورا كاسترو رئيسة جمهورية هندوراس الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلادها، كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس أليخاندرو جياماتي رئيس جمهورية غواتيمالا الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.



وبعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الملك كارل السادس عشر غوستاف ملك مملكة السويد الصديقة بمناسبة الذكرى الخمسين لتوليه العرش.