بعث سمو ولي العهد الشيخ مشــعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى السير بوب دادي حاكم عام بابوا غينيا الجديدة الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له دوام الصحة والعافية.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور رئيس الولايات المكسيكية المتحدة الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له دوام الصحة والعافية.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة زيمورا كاسترو رئيسة جمهورية هندوراس الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، وراجيا لها دوام الصحة والعافية.



كــما بــعث سمــو ولي العــهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقــية تهـنئة إلى الرئيس أليخاندرو جياماتي رئيس جمهورية غواتيمالا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، وراجيا له دوام الصحة والعافية.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الملك كارل السادس عشر غوستاف ملك مملكة السويد الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الخمسين لتوليه العرش، وراجيا له دوام الصحة والعافية.