نظمت «الكويت للتأمين» فعالية «العودة إلى المدارس» للعام الدراسي الجديد 2024/2023 مع الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال ومستشفى بيت عبدالله لرعاية الأطفال في المستشفى «كاتش وباتش»، وتأتي هذه المبادرة في إطار المسؤولية الاجتماعية والمبادرات الإنسانية والخيرية للشركة تعبيرا عن روح المشاركة الاجتماعية، حيث تحرص الشركة دائما على توفير مختلف سبل الدعم للمؤسسات والجمعيات الخيرية والصحية المعنية في البلاد.



وشارك في الفعالية عدد من المشمولين بالرعاية وأولياء أمورهم الذين يستعدون مع أبنائهم للعودة إلى العام الدراسي الجديد، وتضمنت الفعالية عددا من الأنشطة حول موضوعات متنوعة، أبرزها أساسيات التغذية السليمة والصحة الجسدية والبدنية والمهارات الفنية واللغوية وأنشطة موسيقية. هدفت هذه الفعالية إلى كسر شعور الخوف وتهيئة الأطفال للعودة إلى مدارسهم.



وبهذه المناسبة، قالت مديرة إدارة التواصل في شركة الكويت للتأمين، فجر الصايغ: في ظل حضور عشرات الأطفال وعائلاتهم للاحتفال بالعودة للمدارس في بيت عبدالله، تم تقديم مجموعات من الهدايا للمشاركين ذات صلة بالمستلزمات المدرسية وغيرها، كما استمتع الأطفال بالمأكولات والمشروبات أثناء الفعالية. وأهدت الشركة للأطفال مجموعة من دمى «أصدقاء شركة الكويت للتأمين» الترفيهية الخاصة بها لرسم الابتسامة والفرحة على وجوههم.



كما تبرعت الشركة لشراء الألعاب والأدوات الترفيهية والتعليمية لغرف الألعاب التابعة لـ «كاتش وباتش» في 8 مستشفيات حكومية لتأمين البيئة المناسبة للأطفال المرضى وعائلاتهم وضمان الإقامة الجيدة في المستشفيات، ولرفع معنوياتهم أثناء رحلتهم العلاجية.



وفي ختام الفعالية، أعربت الصايغ عن بالغ الشكر لجميع العاملين والمتطوعين في بيت عبدالله على جهودهم الكبيرة المبذولة في إدخال الفرحة إلى قلوب الأطفال، مؤكدة التزام الشركة بمواصلة دعمها المستمر للمشروعات الخيرية.