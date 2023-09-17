الشدوخي: «المهندسين» حريصة على توعية الطلبة بالصحة والسلامة قبل الموسم الدراسي

البيدان: «الداخلية» ساهمت في التوعية بقوانين المرور وتعزيز السلامة على الطرقات



عاطف رمضان



نظّمت جمعية المهندسين الكويتية حملة توعوية بعنوان «السلامة في بيئة التعليم» وذلك بمجمع الأفنيوز يومي 15 و16 سبتمبر وذلك بمشاركة وزراتي الداخلية والصحة وقوة الاطفاء العام والجمعية الأميركية لمحترفي السلامة بالكويت، حيث استهدفت الحملة سبل تحقيق السلامة في مختلف المؤسسات التعليمية.



وعلى هامش الفعاليات، أكدت نائبة رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية في جمعية المهندسين م.حنان المحمد في تصريح لـ«الأنباء» إن الحملة تستهدف فئات مختلفة منها الطلبة وأولياء الأمور والادارات التعليمية والعاملون في المدارس وذلك لتحقيق السلامة في هذه المنشآت من الحضانة الى الجامعة.



وقالت المحمد إن الحملة تستهدف أيضا تقليل المخاطر ومنها الكهربائية وتداول المواد الكيماوية ومواد التنظيف، وحالات السقوط من العلو والانزلاق والتعثر أو المخاطر التي تحدث خلال ممارسة الانشطة الرياضية.



من جانبها، بينت رئيسة لجنة العلاقات العامة في جمعية المهندسين م.أميرة الشدوخي ان الهدف من مشاركة الجمعية في هذه الحملة حرصها على توعية وتثقيف الجمهور والطلبة بأساليب الصحة والسلامة قبل بداية الموسم الدراسي.



بدوره، ذكر م.فواز العنزي من جمعية المهندسين انها حريصة على تحقيق السلامة في بيئة التعليم وتجنب المخاطر التي قد تحدث في المنشآت التعليمية والجامعات، معربا عن شكر مجلس إدارة الجمعية للجهات المشاركة في الحملة.



من جهته، قال رئيس قسم العلاقات الخارجية في الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية المقدم تركي البيدان ان الحملة التوعوية فرصة مهمة لتعزيز الوعي بأهمية السلامة والثقافة المرورية بين أفراد المجتمع.



وأوضح ان هدف الوزارة من خلال مشاركتها في هذه الفعالية تقديم المعلومات والتوعية حول قوانين وإجراءات المرور وتعزيز السلامة على الطرقات، مبينا ان الوزارة قدمت النصائح والإرشادات للسائقين والمشاة للمساهمة في خفض حوادث السير والحفاظ على سلامة الجميع.



من ناحيته، قال النقيب محمد أسيري من قسم التوعية والارشاد بإدارة العلاقات العامة والاعلام في قوة الاطفاء العام ان «الاطفاء» شاركت في الحملة من خلال بوث توعوي تم من خلاله التواصل مع الجمهور والرد على استفساراتهم وتوعيتهم بكيفية استخدام مطفأة الحريق وأهمية كاشف الدخان والغاز.



وأضاف أنه تم خلال هذه الحملة توعية الطلبة وتثقيفهم بكيفية الاخلاء في حالات الطوارئ والاتصال على هاتف الطوارئ رقم 112، مضيفا ان «الإطفاء» تشارك في حملات توعوية على مدار السنة بما يتناسب مع شتى المواسم منها حملات للوقاية من حوادث الغرق خلال موسم الصيف وكذلك خلال فصل الشتاء فيما يخص المخيمات والوقاية من الحرائق، بالإضافة الى حملة التوعية للطلبة والطالبات والطاقم التعليمي عن كيفية تفادي الحوادث والحرائق.



وفي السياق، قالت بتول خلف فني متقدم طوارئ طبية من وزارة الصحة إن الوزارة شاركت في الحملة بهدف توعية المجتمع خاصة في المدارس والجامعات بالحالات الحرجة التي تؤدي إلى الاختناق وتوقف القلب وغيرها من الحالات المرضية التي قد يتعرضون لها خلال العام الدراسي.



كما لفتت رئيسة قسم لجنة الطلبة في الجمعية الاميركية لمحترفي السلامة بالكويت م.نور الصدي ان الجمعية شاركت في الحملة بهدف توعية وتثقيف الاطفال بوسائل الأمان ومنها على سبيل المثال كيفية ربط حزام الامان وحمل الاشياء بالطرق الصحيحة والجلوس بالوضع السليم.