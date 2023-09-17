

أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا بإعادة تشكيل مجلس الادارة المؤقت لجمعية «رحماء بينهم»، وتضمن القرار:



مادة 1: إعادة تشكيل مجلس الإدارة المؤقت للجمعية كالتالي:



٭ جمال خالد خلف الفجي - رئيسا.



٭ سلمي عجمي سلمي المطيري - نائبا للرئيس.



٭ عبدالمحسن حمد عبدالمحسن المخيال - أمين الصندوق.



٭ حنان حسن حمد الغريب - أمين السر.



٭ نايف سعد صنيدح هادي الديحاني - عضوا.



٭ فهد مطلق منيف بن جدعان - عضوا.



٭ محمد إبراهيم الشطي - عضوا.



مادة 2: يتولى مجلس الادارة المعين جميع الاختصاصات والصلاحيات المخولة لمجلس إدارة الجمعية وفق القانون ونظامها الأساسي.



مادة 3: يتولى مجلس الادارة المعين الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لاعتماد البيانات المالية الختامية والتقرير الإداري السنوي، واختيار مراقب الحسابات الخارجي، وانتخاب مجلس إدارة جديد.



مادة 4: يستكمل مجلس الإدارة المعاد تشكيله بموجب هذا القرار مدة مجلس الادارة المؤقت المعين بموجب القرار 86 لسنة 2023م.