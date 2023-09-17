أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الإنسانية محمد الشايع أن الجمعية لن تتوانى في تقديم الدعم والعون والمساعدة للمسلمين في شتى بقاع العالم، مشيرا إلى أنها نفذت مجموعة من المشاريع الخيرية في مختلف الدول العربية والإسلامية في النصف الأول من 2023، ومن أبرز تلك المشاريع أنه تمت إقامة 20 شبكة للمياه في قيرغيزيا و160بئرا ارتوازية وسطحية للمياه العذبة في مناطق مختلفة حول العالم في دول قيرغيزيا والهند وبنغلاديش وتشاد.



وأوضح الشايع أن سكان المناطق النائية من المسلمين في هذه الدول في أمس الحاجة إلى حفر آبار المياه العذبة، مبينا أن هؤلاء السكان يعانون أشد المعاناة للحصول على قطرة مياه صالحة للشرب، ولكن بفضل الله ثم بدعم أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء من أهل الكويت استطعنا إقامة هذه الأعداد من الآبار وشبكات المياه.