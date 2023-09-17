محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت طرحت مناقصة العقد الرئيسي لمشروع تحديث منشأة الإنتاج المبكر الـ 18، والمقدرة تكلفته بنحو 45 مليون دينار، ما يعادل 150 مليون دولار، وحددت يوم 30 أكتوبر موعدا نهائيا لتقديم العروض.



وقالت المجلة إن نطاق العمل في المشروع يتضمن العديد من الأعمال منها تركيب وحدة ضغط الغاز ومد خط أنابيب لتصدير الخام وبناء مرافق التخزين وبناء وحدات الإنتاج وبناء المرافق المرتبطة بالأعمال.



وكانت شركة نفط الكويت قد أعلنت في الربع الثاني من هذا العام، عن خطط لطرح مناقصة لمشروع التحديث المذكور، وقالت إن 13 شركة مقاولات تم تأهيلها مسبقا للمشاركة في تقديم العطاءات.



الجدير بالذكر أن قطاع النفط الكويتي يجتاز عملية إعادة تنظيم واسعة النطاق، ففي أغسطس الماضي تم تعيين 20 نائبا جديدا للرئيس التنفيذي ونواب المديرين الإداريين في شركات النفط والغاز المملوكة للدولة.



وبين بداية عام 2020 وبداية شهر مايو من هذا العام انخفضت القيمة الإجمالية لجميع مشاريع النفط والغاز والكيماويات النشطة في الكويت بنسبة 65% من 67.1 مليار دولار إلى 23.5 مليار دولار فقط.