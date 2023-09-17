محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أنه تم تمديد الموعد النهائي لتقديم العروض لمشروع تطوير تغذية بديلة لوحدة إنتاج الهيدروجين بمصفاة الزور إلى 19 نوفمبر المقبل، علما أن الموعد الحالي ينتهي في 24 سبتمبر الجاري، وتبلغ ميزانية المشروع 150 مليون دولار، ومن المتوقع أن يستغرق إنجازه 36 شهرا.



وقالت المجلة إنه في السابق تم تعديل الموعد النهائي لتقديم العطاءات للمشروع من 20 يونيو إلى 24 سبتمبر.



وقالت المجلة إن نطاق العمل في المشروع المقرر تنفيذه وفقا لنظام الهندسة والتوريد (EPC) يشمل الأعمال التي تغطي مرحلة ما قبل التشغيل وبدء التشغيل واختبار الجودة على النحو المفصل تاليا.



وكانت مجلة ميد قد ذكرت في يوليو الماضي أن 4 شركات كانت تستعد لتقديم عطاءات للحصول على العقد، وتشمل القائمة شركتين كويتيتين وثالثة هندية ورابعة صينية.



ويشمل نطاق عقد EPC الخاص بالمشروع الأعمال التالية إنشاء الوحدة 38 (مرافق الضغط)، بما في ذلك وصلات الأنابيب والوصلات إلى رؤوس العمليات والمرافق داخل صفوف الأنابيب المترابطة الحالية (الوحدة 74)، والتعديلات على الوحدة 33 (وحدة إنتاج الهيدروجين الحالية) والتوصيلات التابعة لها وإنشاء الوحدة 60 (وحدة توليد البخار) وبناء غلايتين جديدتين وإجراء التعديلات لتوسيع وحدة توليد البخار الحالية، بما في ذلك جميع الوصلات المرتبطة بها وبناء المرافق المرتبطة بها.