أحمد مغربي



علمت «الأنباء» أن القطاع النفطي سيقوم بإعادة دراسة جدوى إنشاء منطقة صناعية بترولية في الأحمدي. وفي التفاصيل، قالت المصادر إن مؤسسة البترول الكويتية تنوي تخصيص مساحة تقدر بنحو 10 كم٢ مربع لإقامة المنطقة الصناعية البترولية، وذلك لتعزيز دور القطاع الخاص في أنشطة القطاع النفطي مثل إقامة مصانع لمنتجات لاحقة ناتجة من نشاط التكرير والبتروكيماويات. وكانت دراسات الجدوى السابقة التي نفذتها «البترول» وشركاتها قد توقعت أن تكون للمنطقة الصناعية قيمة مضافة في النمو الاقتصادي المحلي بحدود 4 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الأولى من الإنشاء وتوفير نحو 1300 فرصة عمل للمواطنين. ومن المقرر أن تقوم «البترول» بعملية تأهيل مسبق للشركات الراغبة في المشاركة، على أن يكون آخر موعد للتقديم 3 أكتوبر المقبل.