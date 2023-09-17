21.8 درجة وظيفية جديدة .. لتعيين المواطنين

وزعت على الوزارات والجهات والمؤسسات التابعة على أن يتم إبلاغ "الديوان" بنوعية وأعداد الاحتياجات

481.8 مليون دينار لتغطية بيع الإجازات للعام 2023

مريم بندق



أكدت مصادر أن نظام التوظيف الآلي لديوان الخدمة المدنية كامل السرية، ولا يمكن اختراقه نهائيا، حيث يخصص لكل مواطن باحث عن عمل رقم سري يباشر من خلاله التعامل من خلال موقع «الديوان». وقالت إنه بعد التسجيل بنجاح وإرسال «الديوان» الرقم السري برسالة نصية إلى هاتف المواطن المسجل المنتظر الترشيح للعمل، فإن أي تعديل على بيانات المواطنين لا يتم إلا بحضور صاحب الشأن شخصيا وتقديم طلب رسمي في الإدارة المختصة بـ «الديوان». من جانبها، أوضحت مصادر أخرى انه تم اعتماد 21.815 درجة وظيفية جديدة لتعيين الكويتيين، وتم توزيعها على الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية وليس ديوان الخدمة المدنية، على أن تتولى كل جهة إبلاغ «الديوان» بنوعية وأعداد احتياجاتها. وفي سياق متصل، بينت المصادر أنه تم اعتماد مبلغ 481.8 مليون دينار لتغطية بيع الإجازات للعام 2023. وذكرت المصادر أن ديوان الخدمة المدنية‬ يواصل التدقيق على بيانات ومستندات الباحثين عن عمل الذين تم تسجيلهم في المرحلة الـ 84 للتوظيف، والتي أغلق باب التسجيل فيها أمس الأول بهدف استكمال أي مستند.