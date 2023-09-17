منصور السلطان



سقط مواطن من أرباب السوابق بيد رجال دوريات إسناد مديرية امن الجهراء اثر مروره على نقطة تفتيش في منطقة النعيم وهو بحالة تعاط وبحوزته سلاح هوائي وسكين (حربة) ومواد مخدرة ومبلغ مالي.



رجال دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء، وخلال إقامة نقطة تفتيش في منطقة النعيم، اشتبهوا بقائد سيارة، حيث اتضح أنه متعاط، وبالاستعلام عنه تبين أنه من أرباب السوابق، وبتفتيشه احترازيا تم العثور معه على مواد مخدرة ومبلغ مالي، وبتفتيش السيارة عثر على سلاح هوائي وذخيرة وسكين نوع (حربة) وأدوات تعاط.



هذا، وتمت احالة المتهم إلى الجهة المختصة.