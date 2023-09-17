أشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى أنه قد يختار امرأة كنائبة له إذا فاز بترشيح الحزب الجمهوري لعام 2024، وقال ترامب ـ في مقتطفات من مقابلة مع برنامج «قابل الصحافة» على شبكة «إن بي سي» تذاع كاملة الأحد ـ «يعجبني هذا المفهوم، لكننا سنختار أفضل شخص.. لكنني أحب المفهوم، نعم».



وأشاد ترامب، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري بفارق كبير، بحاكمة ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم، التي أيدته الأسبوع الماضي في حفل لجمع التبرعات للحزب الجمهوري في ولايتها، حيث رفع بعض الحاضرين لافتات مكتوب عليها «ترامب ـ نويم»، وفقا لوكالة «بلومبيرغ» للأنباء.



وقال ترامب عن نويم «بالتأكيد إنها واحدة من الذين سأضعهم في الاعتبار، أو لشيء آخر ربما»، ووصفها بأنها «حاكمة رائعة وعظيمة».



من جهة اخرى، قال ترامب خلال المقابلة ذاتها إن الرئيس جو بايدن ليس متقدما جدا في السن بما يحول دون سعيه للفوز بولاية رئاسية ثانية، لكن المشكلة الأكبر هي أنه «غير كفؤ».



وأضاف «بعض من أعظم قادة العالم كانوا ثمانينيين»، مضيفا «بالمناسبة لست قريبا من بلوغ سن الثمانين».



وتابع «بايدن ليس متقدما جدا في السن، لكني أعتقد أنه غير كفؤ وهذه مشكلة أكبر».



وأشار الرئيس السابق الى ان عمره لا يسبب له قلقا، مشيرا إلى أن والديه عاشا حياة مديدة وقال «وراثيا، إنه أمر جيد».