آلاء خليفة



أكدت مدير إدارة الإنشاءات والصيانة م.حميدة الخالدي استعداد الإدارة لاستقبال العام الجامعي الجديد، مبينة أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة الدورية في الكليات والمباني الجامعية في جميع مواقع الجامعة (مدينة صباح السالم الجامعية والشويخ والجابرية وكيفان والعديلية والفنطاس وحولي).



وأشارت م.الخالدي إلى أن أعمال الصيانة شملت التكييف، حيث تم تنظيف الفلاتر واستبدال التالف منها، وأيضا أعمال الكهرباء والتي شملت تبديل الإضاءات التالفة وأعمال الصيانة للمصاعد، أما الأعمال الميكانيكية فقد شملت الصيانة الدورية لمولدات الكهرباء والتكييف والتأكد من جهوزيتها وفحص المضخات، وبالنسبة للأعمال الزراعية فقد تمت زراعة أشجار النخيل والشجيرات المختلفة، وتم عمل الصيانة الدورية للمزروعات من قص وتشكيل الأشجار، إضافة إلى تنظيف أحواض الزراعة وزراعة الزهور ومغطيات التربة، والأعمال المدنية ومنها أعمال معالجة وإصلاح الصبغ في بعض المباني.



وبينت أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية والإصلاح للإشارات المرورية في مدينة صباح السالم الجامعية، وتنظيف مناهيل الصرف استعدادا لموسم الأمطار، كما تمت صيانة معدات مكافحة الحريق.