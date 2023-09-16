ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية مساء اليوم السبت يفيد بوقوع حريق مخزن لمواد البناء والمكائن الكهربائية في منطقة الوفرة.

وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت مراكز إطفاء الوفرة والنويصيب وميناء عبدالله والإسناد الى موقع البلاغ وعند وصول الفرق تبين أن الحريق في مخزن لتخزين مواد بناء ومواد كهربائية، وعلى الفور تمت مكافحة الحريق والسيطره عليه وحصره في مواقع محددة منعاً لامتداده .



كما تهيب إدارة العلاقات العامة والإعلام بملاك ومستأجرين المصانع والقسائم الصناعية والمباني التجارية والاستثمارية إلى ضرورة تطبيق إشتراطات السلامة والوقاية من الحريق وذلك لتحقيق الأمن المجتمعي.