أقلعت صباح اليوم الأحد، طائرة الإغاثة الرابعة من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى ليبيا وعلى متنها عشرة أطنان من المعدات والمواد الإغاثية والطبية لمساعدة الأشقاء المتضررين هناك إثر إعصار (دانيال).

ويأتي هذا الجسر الجوي تنفيذا للتعليمات السامية الصادرة من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، والتوجيهات المباشرة من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والمتابعة الحثيثة من وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح والوزارات والمؤسسات المعنية.

وقال المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتية بالوكالة يوسف المعراج لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، قبيل إقلاع الطائرة إن هذه المساعدات تأتي استمرارا للجسر الجوي الذي أمر به صاحب السمو أمير البلاد إلى الشعب الليبي الشقيق حيث أقلعت الطائرة الرابعة محملة بعشرة أطنان من المواد الإغاثية والطبية.

وأضاف المعراج أن الطائرة ستكون تحت إشراف متطوعين من الهلال الأحمر الكويتي لتسليمها للهلال الأحمر الليبي مؤكدا استمرار الكويت بإرسال المساعدات لتغطية احتياجات الهلال الأحمر الليبي لتخفيف العبء والمعاناة عن المتضررين هناك.

وكانت طائرة الإغاثة الأولى من الجسر الجوي الكويتي اتجهت الى ليبيا يوم الأربعاء الماضي وعلى متنها 40 طنا من المعدات والمواد الإغاثية والطبية تلتها الطائرة الثانية يوم الخميس الماضي وعلى متنها 41 طنا فيما بلغت حمولة الطائرة الثالثة أمس السبت عشرة أطنان ليصبح الإجمالي حتى هذه اللحظة 100 طن.

ومنذ وقوع كارثة (دانيال) في ليبيا الأحد الماضي سرعة استجابة الجهات والمؤسسات الكويتية الإنسانية لهذا النداء العاجل وتسخيرها كل الإمكانات لوصول هذه المساعدات فورا وسط تنسيق وإعداد بين الوزارات والجمعيات والمؤسسات الخيرية والإنسانية الكويتية لتسيير رحلات الجسر الجوي الكويتي وتقديم الإغاثة العاجلة للشعب الليبي.

وتسبب إعصار (دانيال) بكارثة في ليبيا هي الأكبر من نوعها منذ أكثر من 30 عاما حيث جرفت السيول المباني واقتلعت الأشجار وخلفت آلاف القتلى والمفقودين والمصابين.