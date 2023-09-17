حريصون على استمرار جولاتنا التفقدية للتأكد من توافر الاحتياجات اللازمة ورصد كافة التحديات

عبدالعزيز الفضلي

ضمن جهوده وجولاته التفقدية خلال الأيام السابقة في متابعة الميدان التربوي والوقوف على جاهزية المدارس لضمان انطلاقه مناسبة للعام الدراسي الجديد، قام وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، صباح اليوم، بجولة تفقدية على عدد من مدارس وزارة التربية للاطلاع والاطمئنان على سير العمل في أول يوم دوام لطلبة الصف الأول الابتدائي مع انطلاقة العام الدراسي 2024/2023.

وقال الوزير المانع في تصريح صحافي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد: " يسرني أن أتقدم بالتهنئة إلى أولياء الأمور وأبنائي وبناتي الطلبة والطالبات في صفوف النقل والذين يباشرون دوامهم المدرسي غدا الاثنين على بدء مرحلة دراسية جديدة لهم، وجميع الأخوة والأخوات منتسبي وزارة التربية ، من الهيئتين التعليمية والإدارية، سائلا الله تعالى أن يكون هذا العام ، عامًا ناجحاً وموفقاً ، ومليئاً بالتميز والإنجاز ، بهمة وعزيمة ابنائي الطلبة والطالبات ، وبإرادة وتعاون كافة اخواني وأخواتي اعضاء الهيئة التعليمية، وإيمانهم في أهمية ترسيخ ثقافة تنمية واستثمار قدرات ومواهب الطلبة ، ورعاية الموهوبين والمتفوقين منهم ، والعمل على تحفيز الطلبة وتشجيعهم على الابتكار و المشاركة بالأنشطة الإبداعية و المعرفية، وحثهم على التعلم الذاتي القائم على البحث والاكتشاف، من أجل بناء رأس المال البشري وتمكينه للمشاركة بدفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد".

وأشار المانع إلى أن التطوير في التعليم يبدأ من الميدان التربوي، بمشاركة وتعاون جميع عناصر العملية التعليمية، ومن هذا المنطلق أكد حرصه على استمرار جولاته التفقدية، والتي تشمل مجموعة الزيارات الميدانية إلى المدارس، لتلمس بشكل مباشر كافة قضايا وطموحات وملاحظات أهل الميدان التربوي ، والوقوف على الاحتياجات الفعلية للعملية التعليمية، والتأكد من توافر كل الاحتياجات اللازمة ورصد كافة التحديات التي قد تطرأ تحت أية ظروف وإيجاد الحلول المناسبة لها ، ولن نتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المقصرين، من أجل تصحيح الأوضاع وتحسين الأداء .

وأكد المانع أهمية العمل جنبا إلى جنب بروح الفريق الواحد، لتحقيق التكاملية في بناء وتطوير الخطط والاستراتيجيات لرفع جودة وكفاءة مكونات المنظومة التعليمية، مما سينعكس ايجابا على جودة مخرجات التعليم وفق تطلعات ورؤى دولة الكويت المستقبلية.

جدير بالذكر أن وزارة التربية ستستقبل 423,251 ألف طالب وطالبة مع بداية العام الدراسي الجديد في المراحل التعليمية المختلفة منهم 41763 في مرحلة رياض الأطفال و159895 في المرحلة الابتدائية و129751 في المرحلة المتوسطة و91842 في المرحلة الثانوية موزعين على ما يقارب 875 مدرسة في كافة المناطق التعليمية المختلفة في التعليم العام.