الاء خليفه

مع بداية أول يوم دوام لطلبة جامعة الكويت، شهدت بوابات الدخول للحرم الجامعي بمدينة صباح السالم الجامعية ازدحاما مروريا خانقا امتد على طول الشارع لاسيما عند بوابة رقم 1 بالإضافة إلى ازدحام مروري خانق داخل الحرم الجامعي وعند مواقف السيارات

حيث استقبلت جامعة الكويت اليوم الأحد ما يقارب 43500 طالب وطالبة مع بداية انطلاق العام الجامعي الجديد 2024/2023.

وبلغ عدد الطلبة المستجدين 7533 طالباً وطالبة، موزعين على 15 كلية في مختلف التخصصات الأدبية والعلمية، حيث تم استكمال جداول الطلبة وعملية السحب والإضافة يوم الخميس الماضي.