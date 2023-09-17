حقق المتسابق الكويتي راشد الدواس المركز الاول في فئة (جي بي1) ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الشارقة الدولية للدراجات المائية في دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة لاعبين من مختلف أنحاء العالم.

وقال الدواس في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد "إنه لشرف عظيم أن أكون الفائز في بطولة الشارقة الدولية للدراجات المائية" معربا عن شكره لجميع الداعمين والمشجعين الذين ساندوه ليحقق هذا الإنجاز الكبير باسم دولة الكويت.

وأضاف أن "البطولة تتكون من أربع جولات اذ ستقام الجولة الثالثة الاسبوع القادم والجولة الاخيرة خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين".

واثنى الدواس على التنظيم الرائع لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية من كافة الجوانب الفنية واللوجستية والتنظيمية لاسيما ان عدد المشاركين بلغ اكثر من 55 متسابقا وبمشاركة خليجية واسعة من الكويت والبحرين وقطر إضافه إلى بعض الدول الاوروبية.

وتمكن الدواس منذ بداية سباق الجولة الثانية أمس السبت من الانفراد بالصدارة والمحافظة على تقدمه حتى بلغ خط النهاية اذ تميزت مشاركته بمهاراته الاستثنائية في تجاوز المنافسين والتحكم الدقيق في الدراجة المائية ما منحه الفرصة للسيطرة على السباق بشكل كامل.

ونظم نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية الجولة الثانية من سباقات الدراجات المائية على ضفاف بحيرة (الخان) في الشارقة بمشاركة اكثر من 55 متسابقا يمثلون 10 دول مختلفة.