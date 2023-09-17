أشرف على انضمام 300 دراجة آلية للخدمة المرورية لسرعة الوصول إلى الأماكن التي يصعب وصول الدوريات إليها

منصورالسلطان

قام وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، بزيارة إلى غرفة التحكم المركزي وغرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور بمنطقة جنوب الصباحية، وذلك لمتابعة الحركة المرورية مع انطلاقة العام الدراسي الجديد في البلاد.

وفي بداية الزيارة نقل البرجس إلى قيادات قطاع المرور وضباطه وأفراده تحيات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ثم اطلع على جهود أجهزة وزارة الداخلية استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الأمنية والمرورية الشاملة. ثم استمع إلى إيجاز عن نظام التحكم المركزي والمراقبة المرورية للإشارات الضوئية من خلال غرفة التحكم المركزي، ونظام المراقبة المرورية من خلال كاميرات المراقبة ونظام العد المروري لحجم الحركة المرورية على الطرق والتقاطعات

وأشرف الفريق البرجس على تدشين 300 دراجة آلية وانضمامها للخدمة المرورية للمساهمة في مراقبة الحركة المرورية والوصول إلى بعض أماكن الازدحامات التي يصعب وصول الدوريات إليه.

ووجه البرجس القيادات في وزارة الداخلية بتنفيذ الاستعدادات المرورية الشاملة بكل حرص لحماية أبنائنا الطلبة والطالبات، والانتشار الواسع لدوريات المرور في كافة الطرق الرئيسية والفرعية والتقاطعات لضبط كل من تسوّل لهُ نفسه بمخالفة قواعد وقوانين المرور والحد من الاختناقات المرورية.