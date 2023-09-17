عقدت اللجنة التنسيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية اجتماعا اليوم الأحد في مجلس الأمة للتشاور حول الأولويات التشريعية المتوقع إقرارها في دور الانعقاد المقبل.

حضر الاجتماع من الجانب النيابي كل من النواب: د. حسن جوهر وأسامة الشاهين وفهد المسعود وعبدالله الأنبعي وسعود العصفور، وحضر من الجانب الحكومي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري ووزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة.

وتطرق المجتمعون الى أهمية الانطلاق من التعاون التشريعي السابق في دور الانعقاد الأول السابق، ووضع آليات وأسس استمرار التعاون في دور الانعقاد الثاني المقبل، كما تناولوا قضايا تحسين المستوى المعيشي والإصلاح السياسي والإداري في الدولة والقوانين التنموية المرتقبة.

وسيتم في الأيام المقبلة استطلاع المقترحات والأولويات التشريعية النيابية من أعضاء مجلس الأمة، تمهيدًا لعقد اجتماع نيابي موسع للتشاور والاتفاق على خارطة تشريعية معلنة.