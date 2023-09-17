كشف النائب عبدالله الأنبعي، عن اتفاق نيابي- حكومي خلال اجتماعهما التنسيقي أمس، على ترتيب ودمج أولويات السلطتين ضمن الخارطة التشريعية لدور الانعقاد المقبل بما يحقق تطلعات المواطنين.

وقال الأنبعي في تصريح بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة، إن اللجنة التنسيقية النيابية ستطلب من جميع النواب تقديم أولوياتهم، كما تم الطلب من الجانب الحكومي بالتقدم بأولوياتهم، مبينا أن اللجنة ستقوم بترتيب هذه الأولويات، ودمج الأولويات الحكومية والنيابية للخروج بخارطة تشريعية يسير عليها المجلس - بإذن الله - في دور الانعقاد القادم.

وأكد الأنبعي أن اجتماع الأمس التنسيقي يعد استمرارا لمرحلة التعاون المثمر بين الطرفين، والتي أسفرت عن إنجاز عدد من التشريعات خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الجاري.

وأعرب عن تطلعه لاستمرار الإنجازات التي يتعطش لها الشعب الكويتي في السنوات السابقة وسط سجالات لا تثمر، مثمنا تنسيق السلطتين لترتيب الأولويات لإقرارها وفقا لما سيتم الاتفاق عليه.

وأكد الأنبعي الإصرار النيابي التام على سد جميع الذرائع أمام كل متربص يرغب في تعطيل وتيرة الإنجاز، قائلا: «إذا استطعنا أن نرى المشهد من منظور رجالات دولة يستطيعون أن يتحملوا على كاهلهم كل هذه الضغوط فإن وتيرة الإنجاز ستستمر وصولا إلى تحقيق طموحات وآمال الشعب».