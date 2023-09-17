أظهر التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بمكافحة ڤيروس نقص المناعة المسبب للإيدز تحقيق الكويت النسب الأعلى عربيا في مؤشرات النجاح بمكافحة الإيدز، ومتفوقة في الوقت ذاته على كثير من دول العالم، وذلك وفقا لتقرير برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بمكافحة ڤيروس نقص المناعة المسبب للإيدز، والصادر العام الحالي 2023.

هذا، وقد أورد التقرير المؤشرات العالمية في مكافحة ڤيروس نقص المناعة المسبب للإيدز، والذي يأتي في مقدمتها التشخيص المبكر للمرض، أما المؤشر الثاني فيعنى بتقديم العلاج للأشخاص المصابين بڤيروس نقص المناعة المسبب لمرض الإيدز، فيما المؤشر الثالث يختص بوصول من يخضع للعلاج إلى حِمل ڤيروسي غير مقروء بالدم (تثبيط الڤيروس).

وقد قام برنامج الأمم المتحدة بإعداد قائمة بالدول التي حققت نجاحاً ملحوظاً حول العالم، وشملت القائمة دولة الكويت متصدرة عربيا، ومتفوقة معظم دول العالم، في وصولها لأعلى النسب في تحقيق تلك المؤشرات.