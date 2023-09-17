أجرى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اتصالا هاتفيا مع المواطن الكويتي الذي تم الاعتداء عليه في مدينة طرابزون التركية وذلك للاطمئنان عليه والوقوف على حالته الصحية والرعاية الطبية التي يتلقاها في المستشفى.

وقالت الخارجية، في بيان لها، إن الوزير أكد أن السلطات المحلية التركية تتخذ حاليا الإجراءات اللازمة بحق المعتدي وإن سفارتنا لدى الجمهورية التركية مستمرة في متابعة تلك الإجراءات وإن الفاعل رهين حجز السلطات الأمنية التركية.

وأكد أن مثل هذه الأفعال العدائية التي يتعرض لها السائحون والمصطافون المسالمون مستنكرة ومرفوضة، وأن الكويت ترفض رفضا تاما المساس بمواطنيها أو التعرض لهم بهذا الشكل.