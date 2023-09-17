لا تفوتوا فرصة الاستفادة من العروض الحصرية التي تقدمها ماستركارد بمناسبة موسم العودة للمدارس، حيث أعلنت الشركة العالمية الرائدة عن الكثير من العروض والصفقات المذهلة لحاملي بطاقاتها في الكويت، بما يلبي مختلف احتياجات الطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد.

يسري هذا العرض لغاية 30 سبتمبر الجاري، ويأتي في سياق مساعي الشركة المستمرة لتوفير تجارب لا تقدر بثمن للجميع، حيث توفر لحاملي بطاقاتها باقة واسعة من العروض الحصرية التي تشمل الأزياء والأدوات التعليمية والألبسة والتجهيزات الرياضية بالتعاون مع العلامات التجارية الشريكة لماستركارد.

إليكم لمحة عن الخصومات المذهلة المتوافرة لحملة بطاقات ماستركارد:

•الملابس والأزياء: تنتظركم العديد من العروض القيّمة على الأزياء المدرسية العصرية من علامات تجارية شهيرة مثل ألدو وتومي هلفغر، ونمشي، وفوغا كلوسيت، وسنتربوينت، وأُناس، حيث يمكنكم الحصول على خصومات كبيرة عند شراء الملابس للعام الدراسي الجديد.

•الأزياء الرياضية: يمكن لهواة الرياضة واللياقة البدنية الاستمتاع بخصومات حصرية من متاجر صن أند ساندس، وشومارت، ودروب كيكس، وارتداء أفضل الأزياء والأحذية الرياضية داخل الصف وخارجه.

•الموارد التعليمية: تتوافر العديد من الخصومات على المواد والموارد التعليمية، بهدف مساعدة الشباب على النجاح في مسيرتهم التعليمية، وتعزيز شغفهم بالعلم والتعلم، وذلك من متاجر مثل «كامبلي» و«ستوري تل».

يمكنكم الحصول على هذه الخصومات الرائعة باستخدام رموز الخصم أو القسائم الشرائية، عند التسوق ضمن المتاجر أو عبر الإنترنت، وهي متوافرة لغاية 30 سبتمبر. وقد تشمل الخصومات في بعض الحالات المنتجات الخاضعة للتخفيضات. لا تفوتوا الفرصة! يمكنكم الاطلاع على قائمة العروض المتوافرة لحاملي بطاقات ماستركارد أدناه، أو زيارة mea.mastercard.com للمزيد من المعلومات.