إتاحة جلسات الغسيل الكلوي في المركز الطبي التخصصي طفرة طبية في خدمات الحرس للمنتسبين وذويهم

قام نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف بحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي، ويرافقهما قائد الحماية والتعزيز اللواء الركن حمد سالم أحمد، والمعاون للإسناد الإداري اللواء م. عصام نايف عصام بافتتاح العيادات التخصصية، وجناح الغسيل الكلوي، ومركز الأشعة التشخيصية في المركز الطبي التخصصي الجديد في معسكر التحرير.

ونقل نائب رئيس الحرس الوطني إلى المنتسبين في مديرية الخدمات الطبية تحيات سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، واعتزاز القيادة بالتطور في مستوى الخدمات الطبية التي تقدم للمنتسبين.

وتفقد النائب أقسام المركز واطلع على الأجهزة والتجهيزات الطبية الحديثة التي تضاهي أحدث الأجهزة في مستشفيات وزارة الصحة والمراكز الطبية الراقية، واستمع إلى إيجاز عن الخدمات التي تقدم للمنتسبين والمتقاعدين، وفي مرحلة لاحقة لعوائل المنتسبين.

وأكد الشيخ فيصل النواف أن القيادة حريصة على توفير جميع الإمكانات اللازمة لتقديم مزيد من الخدمات الطبية للمنتسبين في إطار الاهتمام بالعنصر البشري، كونه الركيزة الأساسية في نجاح أي مؤسسة.

وأشار إلى أن إتاحة جلسات الغسيل الكلوي في المركز الطبي التخصصي تعد طفرة طبية في الخدمات التي يقدمها الحرس الوطني للمنتسبين وذويهم، وهي من الخطوات التي تتماشى مع توجيهات القيادة السياسية للبلاد ممثلة في صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد.

وأضاف ان اهتمام القيادة لا ينصب فقط على المنتسبين العاملين بل يشمل أيضا المتقاعدين تقديرا لما قدموه من جهود أثناء الخدمة، ثم لعوائل المنتسبين في مرحلة لاحقة، مؤكدا ضرورة الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات الطبية في كافة عيادات الحرس الوطني.

ويعتبر المركز الطبي التخصصي أحد الركائز المهمة للمشاريع الطبية في الحرس الوطني، ويضم المبنى 5 أدوار تشمل العيادات الطبية التخصصية والمختبرات والمكاتب الإدارية وقاعة الاجتماعات وأماكن الاستراحة للكوادر الطبية.