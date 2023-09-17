الحادثة الأليمة لن تلقي بظلالها على العلاقات القوية التي تربط البلدين

أسامة دياب

أعربت السفارة التركية لدى الكويت عن تمنياتها للمواطن الكويتي الذي تعرض للاعتداء في طرابزون بالشفاء العاجل.

وذكرت أن السفيرة التركية طوبى نور سونمز أجرت مكالمة هاتفية مع المواطن الكويتي المصاب واطمأنت على حالته الصحية، وعلمت أن حالته الصحية جيدة، حيث غادر المستشفى فجر اليوم (أمس).

وأشارت إلى أن «الجهات المعنية تحركت بأسرع وقت ممكن وألقت القبض على المعتدي وحولته للمحكمة»، مؤكدة أن «هذه الحادثة الأليمة لن تلقي بظلالها على العلاقات القوية التي تربط البلدين، بل عززت التضامن فيما بينهما».