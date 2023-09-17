بحث وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون الإستراتيجي القائم بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية الصديقة.

وقالت «الخارجية» في بيان لها ان اللقاء تناول عددا من المواضيع الرامية إلى تعزيز أواصر العمل والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين بشأن التطورات الأخيرة في المنطقة «وخاصة ما يتعلق بحيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم التصديق عليها من قبل البلدين وإيداعها لدى الأمم المتحدة».

كما تم خلال اللقاء استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكر البيان أن ذلك جاء على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 في مقر الوفد الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.