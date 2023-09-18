أعلنت «قوات سوريا الديموقراطية» (قسد) عن زيادة في أجور العسكريين لديها، وفق المكتب الإعلامي في شمال شرقي سورية.



ووفق موقع «عنب بلدي» في القامشلي، شملت الزيادة قوات ثلاث تقسيمات لقوات «الكوماندوز»، بالإضافة إلى عقود أخرى.



وبلغ راتب العضو في قوات «الكوماندوز» من أصحاب العقود الممتدة لست سنوات، ثلاثة ملايين و20 ألف ليرة سورية (220.43 دولارا أميركيا).



فيما وصلت مرتبات «كوماندوز قسد» إلى مليونين و260 ألف ليرة سورية (165 دولارا تقريبا)، و«كوماندوز الدفاع الذاتي» مليون و980 ألف ليرة سورية (144 دولارا تقريبا).



ورفع رواتب المقاتلين شمل كذلك العقود المبرمة بين عامي 2011 و2013 والتي وصلت إلى مليونين و840 ألف ليرة (211 دولارا).



والعقود بين عامي 2014 و2015 ارتفعت إلى مليونين و680 ألف ليرة سورية (196 دولارا تقريبا).



ووصلت مرتبات العقد الأول إلى مليون و370 ألف ليرة سورية (100 دولار تقريبا)، والعقد الثاني إلى مليون و580 ألف ليرة (115 دولارا تقريبا)، والثالث إلى مليون و650 ألف ليرة (120 دولارا تقريبا) والرابع إلى مليون و710 آلاف ليرة (125 دولارا تقريبا).



ويأتي قرار رفع المرتبات، بعد شهر واحد من صدور قرار مشابه للعاملين في الجامعات وطلاب «المناطق المنكوبة» وعوائل القتلى وقوات الأمن. وارتفعت الرواتب حينها بنسبة 100%.



ويأتي القرار برفع مرتبات بعض قطاعات القوات العسكرية لدى «قسد»، بعد يوم واحد من صدور قرار برفع أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها.



ورفعت «الإدارة الذاتية» في شمال شرقي سورية، أسعار بعض أنواع المحروقات دون إعلان رسمي.



وطال الرفع مادة المازوت المخصصة للمركبات، إذ ارتفع سعر الليتر الواحد من 525 إلى 2300 ليرة سورية، وارتفع سعر ليتر المازوت «الحر» من 1700 إلى 4600 ليرة.