ألقى رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل كلمة في حفل إطلاق الولاية الجديدة لرئاسة التيار 2023 - 2027، قال فيها: «إذا كان الغرب يريد ان يفرض رئيسا خذوا منه التزاما بآلية مسبقة وواضحة بإعادة النازحين الى بلدهم».



وتابع: «النظام المركزي حول لبنان الى مناطق نفوذ للسياسيين. اختبرنا المركزية الزائفة التي أضعفت الدولة وقسمت الناس ووضعت اللبنانيين بمواجهة بعضهم البعض. هذا النظام غزى نظام التحريض. اللامركزية الإدارية هي عدالة تنموية والحل الكامل هو بدولة مركزية قوية مع نظام مركزي مالي».



وأضاف: «الصندوق الائتماني يجعل مرافق الدولة بأمان، من أجل إدارتها بشكل جيد وزيادة عائداتها. ومن دون هذه الخطوة الإصلاحية لا يمكن إحياء المشاريع الكبيرة مثل مطار القليعات والكهرباء والماء».



وختم باسيل: «البلد والتيار هما على صورة بعضهم البعض. وحق الاختلاف مرتبط بالانضباط والانتظام العام. نحن القضية التي لا تموت ونحن التيار الذي لا يركع.



وكان التيار انتخب جبران باسيل رئيسا له بالتذكية، كما انتخب مارتين نجم نائبة للرئيس للشؤون السياسية، وغسان خوري نائب رئيس للشؤون الإدارية بالتذكية أيضا وعين باسيل نائبين إضافيين له هما ناجي حايك وربيع عواد والأخير شيعي واعتبر تعيينه حالة غير مسبوقة.