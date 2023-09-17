نيويورك ـ كونا: أكد وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله ضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات ملف رفع أسماء المواطنين الكويتيين والمقيمين بصورة غير قانونية من قائمة المطلوبين دوليا بموجب قرارات مجلس الأمن، مبينا أن هذا الملف يحظى بأهمية بالغة من القيادة السياسية في الكويت.



جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية في مقر الوفد الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك مع أمين المظالم لدى لجنة العقوبات والجزاءات المفروضة على الأفراد والتنظيمات الإرهابية التابعة لمجلس الأمن ريتشارد مالانجوم على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78.



هذا، وقد استهدف اللقاء مناقشة المستجدات المتعلقة بملفات المواطنين الكويتيين والمقيمين بصورة غير قانونية المدرجين على قوائم الإرهاب والجهود المتخذة في هذا الإطار.