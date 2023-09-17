أسامة دياب



أعلن وزير التجارة والصناعة محمد العيبان عن ترقب الجميع لزيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى الصين، والتي ستشمل توقيع العديد من الاتفاقيات المهمة، وهذا يدل على مدى التعاون بين البلدين في البنية التحتية والصناعات والمدن السكانية والعمالية.



وأشار العيبان، في تصريحات على هامش احتفال السفارة الصينية العيد الوطني بحضور رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله، إلى أن الرئيس الصيني يعتبر صديقا شخصيا لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ودعاه شخصيا لحضور حفل افتتاح الألعاب الآسيوية، وهذا يدل على عمق العلاقات الصينية ـ الكويتية.



ولفت إلى أن هناك عددا من الاتفاقيات سيتم توقيعها مع الجانب الصيني خلال هذه الزيارة مع وزراء الإسكان والعدل والكهرباء، حيث سيكونون برفقة سمو ولي العهد خلال الزيارة، معربا عن تطلعه لرؤية استثمارات صينية في الكويت.