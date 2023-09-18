أظهر التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بمكافحة فيروس نقص المناعة المسبب للإيدز، تحقيق الكويت النسب الأعلى عربيا في مؤشرات النجاح بمكافحة الإيدز، ومتفوقة في الوقت ذاته على كثير من دول العالم، وذلك وفقا لتقرير برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بمكافحة فيروس نقص المناعة المسبب للإيدز، والصادر في هذا العام 2023.



هذا وقد أورد التقرير المؤشرات العالمية في مكافحة فيروس نقص المناعة المسبب للإيدز، والذي يأتي في مقدمتها التشخيص المبكر للمرض، أما المؤشر الثاني فيعنى بتقديم العلاج للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المسبب لمرض الإيدز، فيما المؤشر الثالث فيختص بوصول من يخضع للعلاج إلى حمل فيروسي غير مقروء بالدم (تثبيط الفيروس).



وقد قام برنامج الأمم المتحدة بإعداد قائمة بالدول التي حققت نجاحا ملحوظا حول العالم، وشملت القائمة الكويت متصدرة عربيا، ومتفوقة على معظم دول العالم، في وصولها لأعلى النسب في تحقيق تلك المؤشرات.