أكد المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام حرص الهيئة على توفير كل السبل والإمكانات التي تلبي احتياجات الطلبة.



وقال الفجام في بيان صحافي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2024/2023 إن هذا العام يشهد إدراج تخصصات جديدة ومستحدثة تلبي احتياجات سوق العمل في المجالات الصحية والتجارية والهندسية والإدارية.



وأضاف أن العام الدراسي الجديد يشهد أيضا افتتاح فرع كلية التربية الأساسية (بنات) بمنطقة الفحيحيل وبالقرب من المناطق السكنية الخاصة بالطالبات مما يسهم في خفض حدة الازدحام المروري وتسهيل وصولهن بأقل وقت لمقر الدراسة.



وأوضح أن الهيئة حريصة على تقديم كل الدعم للمشاريع التي تخدم العملية التعليمية وتسهم في تنميتها وتطويرها سواء كانت إنشائية أو تعليمية أو تنموية لرفع مستوى الثقافة والتعليم في الكويت.



ودعا الطلاب والطالبات إلى ضرورة الالتزام باللوائح والضوابط التعليمية الخاصة بالحضور والاختبارات وفق كل محاضرة وتدريب والحرص على التواصل الدائم مع الأساتذة للقدرة على تحقيق التحصيل العلمي المطلوب معربا عن تمنياته لهم بدوام التوفيق والنجاح.