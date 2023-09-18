

ثامر السليم



كشفت عميدة القبول والتسجيل بالإنابة د.رواء الجارالله عن نسب استيفاء عدد الوحدات الدراسية للطلبة في مختلف الفرق الدراسية الأربعة بكلية الحقوق بعد قرار إلغاء الشعب الدراسية المشتركة مؤخرا والتي بلغت 99.7%، مشيرة إلى ان المقارنة تمت بين عدد الوحدات المسجلة لكل فرقة في التسجيل الأول والثاني، ونتيجة لطرح المزيد من المقاعد فقد فاقت الوحدات المسجلة للفرقة الثالثة والرابعة ما كان مسجلا من قبل حيث وصلت النسبة إلى 103%.



وتابعت د.الجارالله «بلغت نسبة استكمال الوحدات الدراسية لطلبة الفرقة الأولى 97% أما الفرقة الثانية فقد بلغت 95%».



هذا ومتوقع أن تصل النسبة الى 100% للفرقتين الأولى والثانية خلال اليومين القادمين.