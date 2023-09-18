

عبدالعزيز الفضلي



واصلت القيادات التربوية زياراتها الميدانية للمدارس في اول يوم دراسي وذلك للاطمئنان على سير العمل فيها.



وخلال جولته في مدرسة عبدالمحسن البحر الابتدائية، قال مدير عام منطقة العاصمة التعليمية منصور الديحاني إن مدارس المنطقة استقبلت ما يقارب 4000 طالب وطالبة من الصف الأول الابتدائي في جميع مناطق العاصمة التعليمية.



وأشار إلى أن جميع المراحل التعليمية المتوسطة والثانوية وبقية صفوف المرحلة الابتدائية سوف تنطلق غدا، في أجواء تتسم بالطمأنينة والهدوء.



وهنأ الديحاني الأسرة التربوية بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، متمنيا عاما حافلا بالإنجازات مكللا بالنجاحات.



يذكر ان ادارة العلاقات العامة والاعلام الامني بوزارة الداخلية قامت بمشاركة فرحة العودة بمدرسة عبدالمحسن البحر الابتدائية بنين، وذلك عن طريق توزيع هدايا ونشر تعليمات الأمن والسلامة للطلبة وتسهيل حركة المرور، استعدادا لمواكبة هذه الانطلاقة.



وأفاد الملازم أول محمد ناصر من إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أنه تم اتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية كافة مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وتم توزيع ‎500 دورية على جميع محافظات الكويت، لضمان سلامة الطرق، من ضمن إطلاق حملتهم التوعوية تحت عنوان (على قلب واحد) لتثقيف أبنائنا الطلبة والطالبات والتي تستمر حتى نهاية العام الدراسي.



وبدوره، ذكر مدير المدرسة يوسف الشهاب أن المدرسة استقبلت اليوم ما يقارب 120 طالبا في الصف الأول من المرحلة الابتدائية، وتم توفير كافة الاحتياجات والتجهيزات اللازمة، شاكرا جميع المعلمين الذين شاركوا في نجاح انطلاق بدء العام الدراسي 2024/2023م.



وأشاد الشهاب بالدور الذي تقوم به منطقة العاصمة التعليمية، في تلبية الاحتياجات اللازمة للمدارس، من أجل توفير بيئة تعليمية مناسبة.