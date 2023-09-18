أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة أمس إنجاز أكثر من 21 مليون خدمة ومعاملة تم تنفيذها إلكترونيا مباشرة عبر تطبيق «سهل» خلال عامين منذ انطلاقه.



وأكد الوزير الشعلة، في تصريح لـ «كونا»، أن الدعم الذي يقدمه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والسعي الحثيث لتفعيل برنامج عمل الحكومة وتمكين الجهات العامة رقميا ساهم في تحقيق قفزات وإنجازات مهمة في طريق التحول الرقمي وتحقيق تطوير واسع في منظومة المعاملات الحكومية في سبيل تقديم خدمات إلكترونية من خلال قنوات حكومية رقمية مميزة لراحة المواطنين.



وكشف عن أبرز الإحصائيات الخاصة التي حققها تطبيق «سهل» خلال عامين منذ انطلاقه، حيث تم إنجاز أكثر من 21.7 مليون خدمة ومعاملة إلكترونيا على مستوى جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها من خلال التطبيق، كما تجاوز عدد مستخدمي التطبيق اليوم 1.4 مليون مستخدم على مختلف أنظمة الأجهزة الذكية.



وأشار إلى أن عدد الخدمات الإلكترونية الحكومية المتاحة عبر «سهل» ارتفع إلى 334 خدمة إلكترونية تقدمها 34 جهة حكومية في حين كان عددها 123 خدمة عبر 13 جهة حكومية عند انطلاقة وتدشين التطبيق في 15 سبتمبر 2021.



وأثنى على جهود فريق التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية وجميع الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها الإلكترونية من خلاله والتي تسعى الى تطوير آلية إتاحة الخدمات والمعاملات الرسمية الحكومية بشكل يعزز من تجربة المستخدمين ويسهم في تطوير آليات العمل الحكومي بالاعتماد على التقنيات الرقمية.