

تفعيلا للدور الرقابي للإدارات المختصة والفرق الميدانية بشأن تطبيق لوائح وأنظمة البلدية وفرض هيبة القانون بناء على توجيهات وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة وإشراف ومتابعة من قبل مدير عام بلدية الكويت بالتكليف م.سعود الدبوس، استمرت إدارة العلاقات العامة بتكثيف الجولات الميدانية للفرق الرقابية للتفتيش والتأكد من تطبيق اللوائح والأنظمة في البلدية للفريق الرقابي للمحافظات والحد من الظواهر السلبية للباعة الجائلين والأسواق العشوائية واتخاذ كل الاجراءات الرقابية بحق المخالفين.



وفي هذا السياق، أوضح نائب المدير العام لقطاع الخدمات ومدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية مشعل العازمي أن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ كل الاجراءات القانونية بحقهم.



وأكد العازمي قيام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بتنفيذ جولات ميدانية على الأسواق العشوائية أسفرت عن رفع 22 سيارة مهملة ورفع 57م3 من المخلفات بمشاركة 30 عاملا ولوريين وجرافة ونساف كبير بمنطقتي جليب الشيوخ والعارضية الحرفية.