أعلن متحف الفضاء في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي ان ثلاثة كواكب لامعة تزين سماء الكويت هذه الأيام ويمكن رؤيتها بالعين المجردة بلمعان يشبه لمعان النجوم مع اختلاف في الوهج.



وقال المشرف العام على المتاحف بالمركز خالد الجمعان في تصريح لـ«كونا» أمس إن الكواكب هي المشتري وزحل عملاقا المجموعة الشمسية إضافة إلى كوكب الزهرة.



وأوضح أنه ابتداء من اليوم الاثنين 18 الجاري يمكن وبالعين المجردة رؤية كوكب الزهرة فجرا قبل شروق الشمس عند الساعة 2.45 صباحا وحتى شروقها باتجاه الشرق أما كوكب زحل فسيتواجد في السماء من غروب الشمس حتى الساعة 3.55 فجرا باتجاه الجنوب الشرقي فيما سيظهر كوكب المشتري في الساعة 8.20 مساء باتجاه الشرق ويستمر في السماء حتى شروق الشمس.



وأضاف الجمعان أن كوكب زحل أيضا سيقترن بالقمر في مشهد جميل طوال مساء يوم الأربعاء 27 سبتمبر الجاري.



وذكر أنه طوال هذا الشهر «سيلمع كل من كوكبي المشتري وزحل بشكل مميز ويعرف كل منهما بلقب حراس الأرض إذ تتيح لهما جاذبيتهما الكبيرة جذب أي جسم أو حجر سماوي يتجه نحو الأرض مما يجعلنا آمنين من خطر الاصطدامات المدمرة».



وأفاد بأن متحف الفضاء سينظم أياما خاصة لرصد تلك الكواكب متى سمحت الظروف الجوية بذلك، مشيرا إلى استعداد المتحف لإطلاق النسخة الثانية من برنامج ديوانية الفلكيين الذي يهدف الى نشر الثقافة العلمية في مجال علم الفلك.