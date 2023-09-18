في إطار مساعيها الدؤوبة لتطبيق برامجها للمسؤولية الاجتماعية، قامت الخطوط الجوية الكويتية بتقديم هدايا العودة للمدارس لأبنائنا وبناتنا الطلبة مرحبة بهم في صالة الوصول بمبنى الركاب 4، كما زار وفد من الشركة دار الأطفال التابع لإدارة الحضانة العائلية بقطاع الرعاية الاجتماعية، بالتنسيق مع إدارة الأنشطة العامة والإعلام في وزارة الشؤون الاجتماعية، لمشاركتهم فرحتهم ورسم البسمة على وجوههم، وذلك تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد.



وفي هذا الصدد، قال مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة والتسويق في الشركة خالد البستان: يسر الخطوط الجوية الكويتية تقديم وتوزيع الهدايا الخاصة بالعودة إلى المدارس لأبنائنا الطلبة في مبنى الركاب 4 بصالة الوصول والترحيب بهم، بالإضافة إلى زيارة وفد من الشركة إلى دار الأطفال التابع لإدارة الحضانة العائلية بقطاع الرعاية الاجتماعية وتقديم الهدايا لهم قبل بدء العام الدراسي بأجواء مليئة بالسعادة.



وأضاف البستان: تحرص الخطوط الجوية الكويتية دائما على الاهتمام بتلك المبادرات والتي تعكس دور الشركة في رعاية ودعم الأنشطة والبرامج الاجتماعية والإنسانية، حيث تستهدف مختلف شرائح المجتمع، لاسيما كبار السن باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع الكويتي.