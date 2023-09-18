عبدالعزيز الفضلي



انطلقت صباح امس فعاليات الملتقى الكشفي الشبابي الدولي للتحول الرقمي والذي تستضيف جمعية الكشافة الكويتية بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط والمنظمة الكشفية العربية تحت شعار «إبداع وابتكار».



وقال رئيس اللجنة الكشفية العربية ورئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية د.عبدالله الطريجي في كلمته خلال الافتتاح: نرحب بكم في بلدكم الكويت أرض المحبة والصداقة والسلام، وأعلم أننا نعيش فرحة هذا اللقاء والتجمع، إلا أنني متأكد أن هذه الفرحة ممزوجة بالحزن والأسى على ما حدث لأهلنا في المغرب وليبيا، ولكننا مؤمنون بقضاء الله وقدره، ولا نملك إلا الدعاء لله أن يرحم شهداءنا برحمته ويشافي المصابين.



وأضاف الطريجي: أجمع رؤساء الجمعيات الكشفية في الوطن العربي بأن دعم الشباب وتمكينهم هو أحد محاور الاستراتيجية العربية للمنظمة الكشفية، وتجمعنا بمشاركة 38 دولة في افتتاح الملتقى الكشفي الشبابي الدولي للتحول الرقمي دليل على مصداقية ذلك، مشيرا إلى أن اختيار مسمى ومحتوى هذا الملتقى والإعداد له ووضع برنامج الدورة والدراسة والتدريب قد تم من قبل أكاديميين ومتخصصين ومستشارين وأصحاب الخبرات العلمية والعملية الذين ينتمون لهذا الصرح الأكاديمي المتميز وهو المعهد العربي للتخطيط.



وتقدم بالشكر والتقدير إلى الجنود المجهولين الذين شاركوا بالإعداد لهذا الملتقى المبارك، وعلى رأسهم المدير العام للمعهد العربي للتخطيط د.بدر مال الله وإلى جميع القيادات الأكاديمية والإدارية والفنية على تسخير جميع الإمكانيات لنجاحه وأيضا الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي وجميع العاملين بالأمانة العامة على جهودهم.



بدوره، أكد مدير المعهد العربي للتخطيط د.بدر مال الله سعادته بالمشاركة في هذا التجمع الشبابي والذي نساهم بتنظيمه للمرة الثانية، لاسيما انه يقدم أنشطة تخدم الشباب العربي، موضحا اننا نفتخر وبكل اعتزاز ان نساهم في خدمة أبنائنا الكشافة في الوطن العربي، مشيرا إلى ان موضوع الملتقى جيد خاصة عندما نتحدث عن الإبداع والتحول الرقمي، لافتا إلى ان المواطن أصبح يحصل على العديد من الخدمات عبر جهازه النقال.



من جانبه، قال أمين المنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي ان هذا الملتقى يعد الثاني الذي تستضيفه الكويت ويهدف لتمكين الشباب، مشيرا إلى انه يشهد مشاركة عالمية تصل إلى 38 دولة وهي فرصة لتبادل الخبرات بين شباب تلك الدول والتغلب على الصعوبات والتحديات التي تواجههم في ظل التطور الذي ساد العالم.



وبين حمدي ان التحول الرقمي له إيجابيات كثيرة، متمنيا بعد عودة المشاركين إلى بلدانهم ان يطبقوا ما تعلموه في هذا الملتقى على أرض الواقع، معربا عن بالغ شكره وتقديره لجمعية الكشافة الكويتية والمعهد العربي للتخطيط وجميع المساهمين والمشاركين في إنجاح هذا الحدث الكشفي المهم.



من جهته، ثمن رئيس لجنة مستشاري الشباب الكشفي العربي محمد بوشيبه الدور الكبير لجمعية الكشافة الكويتية على ما تقوم به من تقديم كل ما هو مفيد لتمكين الشباب، مشيرا إلى ان ليس بالغريب على الكويت حكومة وشعبا، موضحا ان المسؤوليات التي على عاتقنا تزداد مع مرور أيام لتزداد معها التحديات، لافتا إلى ان وجودنا اليوم هو لتبادل الآراء والخبرات والتجارب الناجحة على المستوى الوطني لتنصهر في رؤية عربية للتحول الرقمي.



ودعا بوشيبه الرواد والأمناء والقادة العامين في الجمعيات الكشفية العربية للحفاظ على قيمنا العظيمة لهذه الحركة الكشفية، ونوصيكم أيضا بذلك لتكون في ريادة العمل التطوعي والشبابي.