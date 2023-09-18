نظم بنك بوبيان فعاليته الرياضية Boubyan Adventurefest بجزيرة فيلكا بمشاركة عدد من عملائه الشباب من محبي الرحلات والمغامرات الاستكشافية ضمن مساهماته البارزة لتعزيز التنمية المجتمعية والتشجيع على ممارسة الرياضة.



وقال المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان قتيبة البسام: مرة أخرى يلتقي بنك بوبيان بعملائه الشباب من خلال واحدة من أهم تجارب المغامرات قدمنا من خلالها أجواء استكشافية استثنائية لمجموعة من الأنشطة المتنوعة لأكثر من 5 ساعات متواصلة لمحبي التحدي وممارسة الرياضة في الطبيعة.



وأضاف البسام أن أهم ما يميز تحدي Boubyan Adventurefest انه مكون من مجموعة متكاملة من الأنشطة الرياضية مثل الباراشوت البحري وتجديف البادل، رمي الأسهم، الدراجات الهوائية بالإضافة إلى البحث عن الكنز وجميعها رياضات من شأنها رفع روح المغامرة والتنافس بين المشاركين وتحسين قدراتهم الصحية والبدنية، موضحا انه تم اختيار جزيرة فيلكا لتشهد فعاليات التحدي كونها واحدة من أهم المعالم الطبيعية التي تزخر بمساحات واسعة تتناسب مع محبي التحدي وممارسة الرياضة في الطبيعة، مشيرا إلى أن التحدي كان بمنزلة دعوة لعملائنا الشباب لاكتشاف معالم الكويت الطبيعية بشكل مختلف خارج عن المعتاد خاصة ما تحتويه الجزيرة من الكثير من الأماكن الطبيعية الجميلة غير المستغلة من الجميع بالشكل المطلوب.



وأشار إلى أنه بمجرد الإعلان عن فتح باب التسجيل للمشاركة في التحدي لقي إقبالا كثيفا من قبل فئة الشباب من محبي المغامرة واللياقة البدنية كذلك شهدت المنافسات أجواء حماسية بين المشاركين، مؤكدا أن رسالة بوبيان هي تحفيز الشباب للاتجاه دائما نحو الانشطة والفعاليات الرياضية التي من شأنها تشجعهم على أنماط سلوكية إيجابية تفيدهم أولا وتفيد المجتمع أيضا.