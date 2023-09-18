قام البنك الأهلي الكويتي بالترويج لحساب الطالب A+ وبطاقة «ISIC MasterCard» في الجامعة الأسترالية، لتعريف الطلاب الجدد بالحياة الجامعية والترويج للحلول المصرفية المبتكرة التي يقدمها، وذلك خلال فعالية التوجيه والتعريف في شهر سبتمبر.



وتم تصميم حساب الطالب A+ للفئات العمرية من 16 حتى 25 عاما، ليوفر لهم مجموعة واسعة من المزايا والفوائد القيمة، بما في ذلك بطاقة السحب الآلي الخاصة بهم.



وينال عملاء الحساب أيضا مزايا وخدمات مميزة بما فيها بطاقة مسبقة الدفع مجانا لمدة سنتين، بالإضافة إلى عرض حصري من VOX Cinemas «اشتر واحدة واحصل على تذكرتين مجانا»، وخصومات متنوعة لدى مجموعة من المتاجر والشركاء في الكويت.



وقدم البنك أيضا في الجامعة بطاقة «ISIC Mastercard» الائتمانية مسبقة الدفع الأولى من نوعها التي تعمل على تسهيل حياة الطلبة من خلال منحهم بطاقة واحدة لاستخدامها كبطاقة مصرفية مسبقة الدفع وهوية جامعية خاصة بهم.



ويستفيد الطلبة من إمكانية الحصول على خصومات لدى أكثر من 150 ألف جهة في 130 دولة حول العالم، مع عروض خاصة للسفر على متن رحلات شركة طيران الإمارات، وحجوزات الإقامة في الفنادق عبر booking.com، مما يتيح لهم الاستمتاع بتجارب لا تنسى.



وبهذه المناسبة، قالت جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي: تواجدنا في الجامعة الأسترالية يعكس اهتمامنا الكبير بتلبية احتياجات الطلبة وخصوصا في بداية رحلة تعليمهم العالي، وقد حرصنا على منحهم مزايا وعروضا استثنائية لمساعدتهم في مسيرتهم الدراسية.