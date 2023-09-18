يحرص بنك الكويت الوطني على الاستثمار في رأس المال البشري ورفع كفاءة موظفيه. وفي ذلك الإطار، ينظم البنك بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال IE Madrid، سلسلة محاضرات وورش عمل تركز على تنمية المهارات الشخصية والعملية المتعلقة بالتحول الرقمي والابتكار والقيادة والتواصل الفعال.



نظم البنك ثالث محاضرات السلسلة، التي تتضمن 6 محاضرات، خلال شهر سبتمبر الجاري، والتي حضرها 80 موظفا، وحاضر خلالها أستاذ نظم المعلومات والابتكار في كلية إدارة الأعمال IE Madrid ريكاردو بيريز، وتناولت المحاضرة التحديات التي تواجه الصناعة المصرفية في مرحلة ما بعد الرقمنة وآثار الجيل القادم من التقنيات.



ويعد فهم متغيرات التحول الرقمي وتبعات ذلك على الصناعة المصرفية من الأمور بالغة الأهمية التي تؤثر بشكل مباشر على رسم السياسات واستراتيجيات العمل والخطط في المؤسسات المالية حتى تصبح قادرة على مواكبة التطور في إطار سعيها نحو تحقيق نمو مستدام.وبهذه المناسبة، قالت مديرة إدارة المواهب والتطوير في الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني، نجلاء الصقر: «يشكل الاستثمار في العنصر البشري جزءا رئيسيا في ثقافة واستراتيجيات بنك الكويت الوطني وركيزة أساسية لجهود البنك لتحقيق نمو مستدام وخلق جيل مصرفي يمكنه القيادة في المستقبل».



وأضافت الصقر: «نؤمن في بنك الكويت الوطني إيمانا راسخا بأن كفاءة فريق العمل تضمن جودة ما يقدمه من خدمات مصرفية بشتى أنواعها، ويعزز إلمام الموظف بتفاصيل المتغيرات والتطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية من تلك الكفاءة، ومحاضرة اليوم تأتي في ذلك الإطار حيث نحرص على تطوير كفاءات الوطني وكوادره البشرية وتقديم أفضل البرامج التدريبية لهم». وأكدت الصقر أن الوطني يسخر كل الإمكانيات للمساهمة في التطور المهني لموظفيه من خلال توفير أفضل برامج التدريب والتطوير بالتعاون مع أعرق المؤسسات التعليمية حول العالم.



وتعد كلية إدارة الأعمال IE Madrid التي تأسست في عام 1973 واحدة من أكبر كليات إدارة الأعمال في العالم، حيث تحل بشكل دائم في قمة التصنيف العالمي المعترف به من قبل المجلات والصحف العالمية مثل فوربس وذي إيكونوميست وفايننشال تايمز وبلومبيرغ. ويمتلك ريكاردو بيريز، المدير الأكاديمي لبرنامج ماجستير الأعمال الرقمية في كلية إدارة الأعمال IE Madrid، خبرة واسعة في مجال التحول الرقمي، حيث شارك وأدار العديد من المشاريع البحثية في مجالات الابتكار المؤسسي بتمويل إجمالي يزيد على مليون يورو، وخلال العشرين عاما الماضية، شارك ريكاردو في مشاريع تعليمية واستشارية مع شركات ومؤسسات عالمية مثل «إنديتكس» و«إيكيا» و«بانكو سانتاندر» و«فودافون» و«ساب» و«مايكروسوفت»، إضافة إلى جامعات في العديد من البلدان حول العالم من بينها الولايات المتحدة والمكسيك والبرازيل والصين.