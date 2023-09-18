أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن أسماء الفائزين الخمسة في السحب الثاني ضمن حملته الحصرية «مواسم من المفاجآت»، وذلك عن معاملات العملاء المؤهلين خلال شهر أغسطس. وهذه الحملة التي انطلقت بالشراكة مع «Visa»، وتهدف إلى مكافأة عملاء البنك من حاملي بطاقات فيزا الائتمانية أو مسبقة الدفع أو السحب الآلي، في إطار التزامه الدائم بتعزيز التجربة المصرفية التي يوفرها لكافة شرائح العملاء.



وحصل عبدالله أحمد الكندري الفائز الأول بالسحب الثاني، على سوبر جت من ياماها، والفائز الثاني عمر سامي الفريح على أربع تذاكر مدفوعة بالكامل ذهابا وإيابا إلى أبوظبي وجزيرة ياس، إضافة إلى تذاكر إلى اثنين من أشهر المنتزهات الترفيهية في أبوظبي، بما فيها «عالم فيراري» و«سي وورلد» و«ياس ووتروورلد» و«عالم وارنر براذرز أبوظبي»، في حين حصل الفائزون الثلاثة الآخرون، خالد ناصر الشمري ومريم محمد العلي وعبدالرحمن راشد الخرافي، على إقامة شاليه في الكويت لتجربة عطلة نهاية أسبوع متميزة.



وبهذه المناسبة، قال مدير شرائح العملاء في KIB، خالد الحليبي: يواصل KIB سعيه إلى مكافأة عملائه من خلال تقديم كل ما هو جديد في عالم المزايا والخدمات والمنتجات المصرفية الفريدة، إذ من شأن هذه الحملات المبتكرة، التي يطلقها في كل موسم، الارتقاء بتجربة التسوق والتعاملات المالية إلى مستوى جديد ومتقدم، وتلبية احتياجاتهم ومواكبة أسلوب حياتهم العصري، انطلاقا من شعار KIB الأساسي، بنك للحياة.



من جهته، قالت آرتي ثانكي، رئيسة قسم التكنولوجيا المالية والشراكات في مكتب فيزا الكويت وقطر: إنه لمن دواعي سرورنا المشاركة في دعم هذه المبادرة المميزة من KIB، والتي من شأنها توفير تجارب مصرفية فريدة من نوعها لحاملي بطاقات Visa في الكويت. ونحن نرى في هذه الحملة فرصة رائعة لمكافأة عملاء البنك، إلى جانب دعم الجهود الحكومية الهادفة إلى تعزيز التجارة الرقمية في الكويت.