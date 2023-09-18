تستعد شركة ايكوسيستم للاستشارات الإدارية، لتنظيم فعاليات المؤتمر الافتراضي العالمي الرابع لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال، في نسخته الرابعة خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر المقبل، من الساعة 1 ظهرا إلى 12 صباحا بتوقيت الكويت، وذلك عبر منصة هوفا للذكاء الاصطناعي، وبمشاركة عالمية واسعة تفوق 222 خبيرا.



وفي هذا السياق، قالت مستشارة التنويع الاقتصادي والابتكار ومؤسس شركة «ايكوسيستم للاستشارات الإدارية» ورئيسة المؤتمر د.هنادي مبارك المباركي: «نعرف استراتيجيات الابتكار بأنها الطرق التي تخطط بها الشركة لنموها المستقبلي وتغييرات المنتجات والخدمات مع الابتكارات التكنولوجية الجديدة نحو الربحية والتوسع والحصول على أعلى حصة سوقية».



وأضافت المباركي: «تكمن أهمية استراتيجيات الابتكار في تحديد الأهداف قصيرة وطويلة الأجل ومواءمة الأعمال مع عملاء الشركات والموظفين، كما تساعد في استدامة الإيجابية نحو الابتكار ما يؤدي إلى أعلى مستويات النجاح».



وأشارت إلى أن الكويت سباقة في تطبيق استراتيجيات الابتكار على المستوى الاقتصادي والتعليمي والصحي، وهنا يأتي دور المعرض والمؤتمر الافتراضي العالمي، والذي سيعقد هذا العام في نسخته الرابعة لدعم منظومة واستراتيجيات الابتكار وأدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي والبنية التحتية لريادة الأعمال والشركات الناشئة. وأوضحت المباركي أن استراتيجيات الابتكار تؤدي إلى تحسين الأساليب المنهجية داخل الشركات، ويمكن أن تزيد من الكفاءة وجودة العمل والرضا الوظيفي وتحسن المنتجات والخدمات، مشيرة إلى أنه هناك 12 نوعا من استراتيجيات الابتكار تحددها الشركات، وهي:



1 - الابتكار التزايدي هو إدخال الابتكار إلى العمل في عملية تدريجية من خلال إطلاق أو تحسينات على المنتجات أو الخدمات الحالية.



2 - الابتكار العشوائي هو إدخال مفاهيم جديدة للخدمات والمنتجات.



3 - الابتكار والاستدامة هو إطلاق خط إنتاج جديد أو تغيير كيفية استخدام المستهلكين للمنتجات.



4 - الابتكار الراديكالي أو الجذري هو تقديم منتجات جديدة في السوق، مثل اختراع أجهزة الكمبيوتر للاستخدام الشخصي.



5 - ابتكار المنتج يرتبط بالابتكار مباشرة بخط الإنتاج الحالي للشركة ويركز على تحسين المنتجات الموجودة بالفعل في السوق مع عمل أبحاث السوق لتقديم منتجات وخدمات محسنة.



6 - الابتكار الخدمي: يتعلق ابتكار الخدمة بعملية أو خدمة محسنة متاحة للمستهلكين لتبسيط العمليات الموجودة وملاءمتها وفعاليتها من حيث التكلفة.



7 - الابتكار العملية هو الطريقة التي يعمل بها الموظفون عملهم، تجمع هذه العملية بين التقنيات أو المفاهيم الجديدة وطرق العملية الحالية المستخدمة داخليا.



8 - الابتكار التكنولوجي هو استخدام التكنولوجيا لاداء الأعمال ويشمل استخدام برامج سريعة وتقنيات حديثة.



9 - الابتكار نموذج العمل وهو تحديد نموذج العمل التي تعمل بها الشركة وتحقق إيرادات سريعة او تحديد أهداف جديدة أو خطط مستقبلية وتحسين العمليات الداخلية.



10 - الابتكار التسويقي ويتضمن التحسينات داخل الشركة وتحديد أهداف وغايات المبيعات وتعديل الخطة التسويقية.



11 - الابتكار المعماري هو التغيرات في تكنولوجيا المعلومات وقد يشمل أنظمة شبكات الكمبيوتر الجديدة أو الأمن السيبراني.



12 - الابتكار الاجتماعي هو تقديم خدمات الموظفين وزيادة الفوائد للعاملين في الشركة مثل التدريب والتعليم وتحسين بيئة العمل.