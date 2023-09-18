خالد الشملان: حريصون على الاستثمار بكوادرنا البشرية وتشجيعهم.. لأنهم أساس تحقيق النجاح

«بيتك» يدعم كوادره للمحافظة على مكانته كأكبر بنك بالكويت وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم



أقام بيت التمويل الكويتي (بيتك) حفلا خاصا لتكريم موظفيه المميزين عن الربع الثاني للعام الحالي ضمن برنامج «قدها» بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف عبدالوهاب عيسى الرشود، والرئيس التنفيذي لـ«بيتك» الكويت خالد يوسف الشملان، والإدارة التنفيذية وعدد من المسؤولين.



ويقيم «بيتك» الحفل بشكل دوري تكريما وتشجيعا للموظفين المميزين على أدائهم ومثابرتهم، ومكافأتهم عليه، لخلق بيئة تنافسية ودافع لتحقيق المزيد من الإنجازات والعطاء بما يساهم بالمحافظة على مكانة «بيتك» الرائد في الصيرفة الإسلامية على مستوى العالم.



وأعرب الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف عبدالوهاب الرشود في كلمته التي ألقاها عن فخر «بيتك» واعتزازه بالموظفين، حيث قال: «نعتز ونفخر بكم وبمجهودكم الذي أثمر بعد توفيق الله عز وجل تحقيق (بيتك) أرباحا تاريخية في النصف الأول للعام الحالي بلغت 333.4 مليون دينار كصافي أرباح للمساهمين، وهي أعلى أرباح فصلية بتاريخ بيتك».



وأضاف الرشود: «بالإضافة إلى هذه الأرقام والأرباح القياسية، نعلن وبكل فخر بأن (بيتك) أكبر بنك في الكويت من حيث الأصول والقيمة السوقية، وأكبر شركة مدرجة في بورصة الكويت، فكل الشكر لكم ولجميع أفراد أسرة (بيتك) على الجهود المبذولة».



وأعرب الرشود عن ثقته بأن تميز الموظفين سيستمر، وانهم سيواصلون تحقيق الإنجازات والنجاحات في مختلف المجالات، لأنهم على قدر المسؤولية تجاه العملاء والبنك.



من جهته، أشاد الرئيس التنفيذي لـ «بيتك»- الكويت، خالد الشملان بجهود موظفي «بيتك» خلال النصف الأول من العام الحالي والتي أثمرت أرباحا تاريخية.



وشدد الشملان على أن الإدارة التنفيذية حريصة على تكريم وتشجيع الموظفين على مدار العام تقديرا لجهودهم الحثيثة والتي هي أساس النجاح بعد توفيق الله عز وجل، مضيفا أن «بيتك» يفخر بكوادره ويستثمر فيها بقوة للمحافظة على مكانته كأكبر بنك في الكويت وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم.



جدير بالذكر ان برنامج «قدها» حصل على الجائزة الذهبية من مجموعة براندون هول (Brandon Hall) في عام 2023 كأفضل برنامج لتقدير الموظفين على مستوى العالم، حيث يعتبر برنامج قدها المظلة الرسمية لجميع برامج التقدير والتشجيع في «بيتك»، والذي من خلاله يتم تكريم وتقدير المبدعين والمتميزين ضمن معايير دقيقة وفق جوانب مهنية متعددة، تشمل جميع القطاعات والادارات في «بيتك» بشكل متوازن، حيث تم اعداد البرنامج بشكل منظم ومتكامل مبني على احدث الدراسات وافضل الممارسات العالمية.