انتهى موسم جمع الفستق الحلبي في ريفي حلب الشمالي والشرقي مؤخرا، ليكتشف المزارعون أن «حسابات البيدر» غير ما كانوا يأملون، جراء التكاليف الإضافية وتقلبات الطقس غير المتوقعة التي رافقت الموسم قبل نضوج الفستق.



أثرت تقلبات الطقس بشكل سلبي على نمو الثمار والعملية الإنتاجية للفستق، كما أن دفع ثمن الأسمدة والأدوية بالدولار الأميركي أثار مخاوف المزارعين من الخسائر أو تحقيق أرباح منخفضة. وينحصر تصريف الفستق الحلبي الذي يعد محصولا استراتيجيا بالمنطقة في الأسواق المحلية، ويخرج منها عبر تجار تطولهم اتهامات بتحديد سعر شرائه وتصديره وتحقيق أرباح كبيرة مقارنة بما يحصل عليه المزارع.



ولا يقوى المزارعون على تحمل أعباء الشحن وتصريف الفستق إلى خارج الريف الحلبي، لما تتطلبه العملية من تكاليف مرتفعة، وضعف خبرة المزارعين بالأسواق خارج مناطقهم أو صعوبة تصريف المنتج في مناطق أخرى.



محمد الحمد، مزارع بريف حلب الشرقي، قال وفق موقع «عنب بلدي»، إن أرضه تحتوي على 1200 شجرة فستق مثمرة، موزعة على مساحة قدرها 50 دونما (خمسة هكتارات) في قرية الضاهرية بريف جرابلس شرقي حلب.



ويواجه عديد من مزارعي ريف حلب مشكلات من انعدام التصدير إلى الخارج، عبر المعابر الحدودية التركية، واحتكار بعض التجار المحليين عملية بيع الفستق الحلبي والسيطرة على سعره في الأسواق.



ويؤثر ذلك في انخفاض عوائد المزارعين، وصعوبة أوضاعهم المعيشية، كونهم يعتمدون على الزراعة كمصدر دخل رئيس، يتراجع وضعهم المعيشي بتراجعه، ويتحسن بتحسنه.



ولا تقتصر شكوى المزارعين على محصول الفستق الحلبي، فمع كل موسم يشتكي المزارعون من تدني سعر شراء «الحكومة المؤقتة» لمحاصيلهم أو تحكم التجار بأسعار شرائها، كما حصل مؤخرا في رأس العين شمال غربي الحسكة، إذ تخلت «المؤقتة» عن شراء القمح من المزارعين وتركتهم «رهينة» بيد التجار، وفق تقرير سابق أعدته «عنب بلدي».