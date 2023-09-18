القاهرة - خديجة حمودة



وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز التعاون مع الخبرات العالمية العريقة، لإدارة وتشغيل مدينة الفنون والثقافة، بالعاصمة الإدارية الجديدة.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، امس مع رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، ووزير المالية د.محمد معيط، ووزيرة الثقافة د.نيفين الكيلاني، والفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة الفريق أحمد الشاذلي، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة م.خالد عباس.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاجتماع تناول متابعة سير الأعمال والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة مدينة الفنون والثقافة، حيث وجه الرئيس السيسي بتعزيز التعاون مع الخبرات العالمية العريقة لإدارة وتشغيل مدينة الفنون والثقافة، على نحو يحقق أقصى استفادة من القدرات والإمكانات فائقة التطور التي تتمتع بها، وبما يعظم من قيمتها كمنارة جديدة ومتفردة للإبداع الفني والثقافي المصري.



وأضاف أن في هذا الإطار تم تقديم عرض عام لمكونات مدينة الفنون والثقافة، خاصة مكتبة العاصمة التي تشمل مجموعة من الكتب والمقتنيات النادرة، ومتحف عواصم مصر الذي يعرض آثارا للعواصم المصرية على مدار التاريخ، ومتحف الفنون، ومتحف العملات، فضلا عن دار الأوبرا الجديدة ذات الطراز المعماري والهندسي والفني الفريد والطاقة الاستيعابية الكبيرة، إلى جانب مسرحين للدراما والموسيقى، مؤهلين وفقا لأرقى المعايير الدولية لاستقبال الحفلات والعروض العالمية.



من جهة أخرى، شهد الرئيس السيسي امس أداء حلف اليمين للمستشار محمد شوقي عياد نائبا عاما.



وصرح المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس أعرب عن تمنياته للنائب العام الجديد بالتوفيق في أداء مهامه والاضطلاع بمسؤولياته، في إطار من سيادة القانون والعمل الدؤوب لتمكين المواطنين من حقوقهم وفقا للدستور والقانون. كما قام الرئيس السيسي بمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق، معربا عن خالص التقدير لجهوده وما قدمه من عطاء في سبيل حماية وصون حقوق المواطنين والمجتمع.