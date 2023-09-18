سماح جمال



كشف المؤلف الموسيقي ربيع الصيداوي لـ «الأنباء»، عن اتجاهه إلى التأليف الموسيقي وتركيزه عليه أكثر من التوزيع الموسيقي، قائلا: بعدما عملت على التأليف الموسيقي بمناسبة العيد الوطني في قطر، والذي حضره صاحب السمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حاليا أحضر للافتتاح الكبير لـ «إكسبو قطر»، والمقرر أن تحضره أكثر من 80 دولة، وسيتضمن الافتتاح مجموعة من الاستعراضات بمستويات عالمية.



وتابع: هناك مشروع آخر أعمل عليه حاليا، وهو الدعاية الخاصة بـ «إكسبو قطر»، ومازالت في مرحلة التحضيرات لاختيار الشاعر والملحن.